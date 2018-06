Eesti ja Suurbritannia kaitseministrid kohtusid Londonis

Eesti kaitseminister Jüri Luik kohtus eile Londonis Suurbritannia kaitseministri Gavin Williamsoniga, kellega rääkis juulis toimuva NATO tippkohtumise, kahepoolse kaitsekoostöö ja üldise julgeolekuolukorra teemadel.

Kaitseministrid nõustusid, et Brüsseli tippkohtumisel on oluline transatlantilise ühtsuse ülekinnitamine ning liitlaste pühendumus saavutada kaks protsenti kaitsekulutustele, mis tervikuna suurendab Alliansi suutlikkust julgeolekuohtudega tegeleda.

Lisaks olid ministrid ühte meelt vajaduses tugevdada NATO heidutus- ja kaitsehoiakut.

“Eesti ja Suurbritannia seisukohad on sarnased, et Alliansi heidutus- ja kaitsevõime usutavus sõltub vägede valmidusest ja nende kiirusest,” ütles Luik peale kohtumist. “Oluline on NATO operatsioonide juhtimisvõime ja vägede valmiduse parandamine ning kinnistamine läbi õppuste."

Jüri Luik tänas minister Williamsoni Suurbritannia juhtrolli eest eFP-s Eestis.

Ministrid rääkisid ka eFP tugevdamisest. Jüri Luik rõhutas kohtumisel, et eFP-d saab ja tuleb tugevdada kõikides domeenides – maal, merel, õhus ja ka küberdomeenis.

Eesti ja Suurbritannia kaitsekoostöö nii NATO-s kui ka mitmerahvuselistes kooslustes on tihe. Juuni alguses alustas Eesti jalaväerühm NATO Resolute Supporti missiooni raames Suurbritannia üksuse koosseisus Afganistanis Kabulis.

Lisaks tehakse koostööd mitmerahvuselises ühendekspeditsiooniväes (JEF) ning Prantsusmaa eestvedamisel Euroopa valmidusalgatuses.