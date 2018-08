Ees ootavad rahulikud ajad: Gruusias lubati kanepisuitsetamine

Gruusia konstitutsioonikohus võttis eile Batumis vastu otsuse, mille tagajärjel ei ole edaspidi võimalik Gruusias kanepi tarvitamise eest karistust määrata, annab teada uudisteportaal Georgia Today.

Gruusia konstitutsioonikohus märkis, et kanepi suitsetamise lubamise tagamine on inimese vaba arengu kaitsev akt. Kuigi kanepitarvitamise keelu taga on kanepiga kauplemise takistamine ja terviseedendamine, on üksikisiku roll kaubandusse panustamisel väga väike. Seetõttu on konstitutsioonikohtu arvates karistamine kanepi tarvitamise eest ebaproportsionaalselt suur. Kohus märkis siiski, et teatavad kolmandaid osapooli ohustavate olukordade jaoks, näiteks haridusasutustes või ühistranspordis suitsetamise osas, on ette nähtud erandid.

Asja viisid kohtusse kaks Gruusia kodanikku, Zurab Džaparidze ja Vahtang Megrelišvili, kelle väitel põhjused, miks kanepi tarvitamise eest karistati, ei ole pädevad. Nad väitsid, et vastupidiselt argumentidele, mida karistamise põhjendamiseks on siiani kasutatud, ei ole kanepi tarvitamine ühiskonnale ohtlik, kuna võib kahjustada vaid tarvitaja enda tervist. Selle eest vastutab aga tarvitaja ise.

Džaparidze õnnitles grusiine ja ütles, et tänu sellele otsusele on Gruusia vabam maa, kui varem.

Kanepi tarvitamise eest võis Gruusia siiani määrata rahatrahvi või koguni vanglakaristuse.