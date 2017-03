Eeluurimisvanglas tapeti Vene riikliku kosmosekorporatsiooni tegevdirektor

Venemaa uurimiskomitee uurib riikliku korporatsiooni Roskosmos tegevdirektori Vladimir Jevdokimovi surma noahaavadesse laupäeval Moskva eeluurimisisolaatoris number 5 (SIZO-5).

Jevdokimov leiti surnuna Moskva põhjaosas asuva SIZO-5 kambri tualetist 18. märtsi hommikul kella 4 ajal. Tema surmast teatasid agentuurile Interfax kinnipidamisasutuste ühiskondliku järelevalvekomisjoni (ONK) liige Jeva Merkatšova ja allikas Moskva õiguskaitseorganites. Viimane rääkis sealjuures enesetapust, vahendab RBK.

Mõne tunni pärast kinnitas seda informatsiooni Venemaa uurimiskomitee Moskva uurimisvalitsus, mille pressiteenistus nimetas juhtunut mõrvaks. Alustati kriminaaljuurdlust ja kuulati üle Jevdokimovi kambrikaaslased.

Venemaa föderaalse karistuste täideviimise teenistuse (FSIN) Moskva valitsuses alustati teenistuslikku kontrolli, teatas pressiesindaja RBK-le. Roskosmoses reageeriti juhtunule „kurbusega“, nagu teatatakse veebilehel. Venemaal ei ole seni mõrvatud nii kõrgetasemelist riikliku korporatsiooni töötajat, kui oli Jevdokimov.

Laupäeva õhtul teatas Interfaxi allikas kriminalistide töö esimestest tulemustest: esialgselt töötasid nad Jevdokimovi mõrva kohta tõendite kogumise kallal, kuid lõplik ja täpne järeldus tehakse ekspertiisi tulemusena, teatas allikas.

Roskosmoses vastutas Jevdokimov kvaliteedi ja töökindluse kontrollimise eest. Tema ametisoleku ajal vähenes defektide arv 21 protsenti, hindas Jevdokimov eelmise aasta mais ise. Varem töötas ta Ühendatud Raketi- ja Kosmosekorporatsioonis peadirektori asetäitjana ning enne seda üheksa aastat föderaalse riikliku unitaarettevõtte Aviatehprijomka juhtkonnas. Üle 20 aasta töötas Jevdokimov aatomitööstuse ettevõtetes.

Jevdokimov oli eeluurimisisolaatoris alates detsembri algusest. Talle pandi süüks kümne aasta tagust kuritegu – 200 miljoni rubla (3,2 miljoni euro) suurust pettust lennukiehituskorporatsiooni MiG kinnisvaraga. Uurijate väitel pani Jevdokimov pettuse toime koos Vertoljotnaja Servisnaja Kompanija endise peadirektori Akim Noskovi, viimase esimese asetäitja Andrei Aleksejevi, Nautšno-Tehnitšeski Tsentri endise direktori Aleksandr Zolini ja MiG-Rosti endise peadirektori Aleksei Ozeroviga.

Jevdokimovi tõenäoline tapmine võis olla kasulik isikutele, kelle kohta ta võis anda ütlusi, pakkus Interfaxi allikas õiguskaitseorganites. Sarnast arvamust väljendas Facebookis liikumise Rus Sidjaštšaja juht Olga Romanova, kelle sõnul võis jutt olla „valitsevatest inimestest“, kellel oli Jevdokimovi juurdluses „erahuvi“. Asjast huvitatute staatusele võib viidata see, et Jevdokimovit hoiti SIZO-5-s, mitte Lefortovos või Matrosskaja Tišinas, kus istub enamik kõrgetasemelisi uurimisaluseid. Romanova sõnul on SIZO-5-s võimalus telefoni kasutada. Jevdokimov võis telefoni teel ähvardada kellegi kohta ütlusi anda.

Üks Roskosmose kriminaalasja advokaate Pavel Zaitsev avaldas aga RBK-le arvamust, et Jevdokimovi surma asjaolud on proosalisemad. Tema usub, et tegemist oli mingi olmekonfliktiga.

Sama arvab ka Moskva ONK esimees Vadim Goršenin, kelle sõnul võis tapmine olla Jevdokimovi hiljutise üleviimise tagajärg. Eelmises kambris istus ta koos eakaaslastega, selles aga, kus ta veetis viimase kuu, peamiselt koos noorte inimestega.

SIZO-5 ehk Vodnik asub metroojaama Vodnõi Stadion kõrval. Isolaator on tuntud selle poolest, et seal hoitakse suurt kõlapinda omavate majanduskuritegude kahtlusaluseid, rääkis 2012. aasta 6. mai rahutuste tõttu seal kinni istunud Stepan Zimin, kelle sõnul on see „Moskva üks „punasematest“ isolaatoritest“ – see tähendab, et administratsiooni positsioon on seal tugev. Zimini sõnul nõutakse seal sisekorraeeskirjade vastuvaidlematut täitmist ning igas kambris on inimene, kes kannab iga nädal operatiivosakonnas olukorrast kambris ette.

Vaatamata reeglite karmusele on Vodnikus olemas komme võtta maksu paremas kambris hoidmise eest, tavaliselt pakutakse seda võimalust majandusparagrahvidega inimestele, rääkis Zimin. „Üleviimisi kambrist kambrisse praktiseerivad operatiivtöötajad, et arestant ei tunneks end väljaspool ohtu olevana. Viiendas isolaatoris armastatakse seda eriti,“ lisas Zimin.