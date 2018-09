Edgar Savisaar Iltalehtile: tõenäoliselt loodab suur osa eestlastest, et suren kohe ära

Ajaleht kirjutab, et Eesti vastuolulisemal poliitikul, 68-aastasel Edgar Savisaarel on kuus ravimatut haigust, millega tegelemine nõuab igapäevaselt rohkelt aega ja energiat. „Tõenäoliselt tahavad paljud inimesed Eestis, et ma juba ära sureksin, aga mind see ei kõiguta. Ma ei sure,“ ütles Savisaar muiates.

Ajakirjanik rääkis Savisaarega erinevatel teemadel. Juttu tuli majandusest, mille kohta Savisaar avaldas arvamust, et see ei liigu õiges suunas, sest stagnatsiooniga ollakse valdavalt rahul. Tema sõnul on toimunud suur lõhenemine ja rahvas on jagunenud kaheks: nendeks, kellel on hea olla, ja nendeks, kellel ei ole. Tema sõnul ei soovi selle olukorra muutumist mõnesajapealine eliit, kes tüürib Eestit nagu eliit 1939.-1940. aastatel.

Veteranpoliitikul tuli kommenteerida ka süüdistusi, et ta on Vene mõjuagent, mille peale ta märkis, et osadele eestlastele ei meeldi, et tal on Venemaal kontakte, ja ajalugu üritatakse Eestis seetõttu ümber kirjutada. Tema nimi eemaldatakse isegi ajalooraamatutest, kurtnud Savisaar Iltalehtile. „Ajalugu kuulub aga alati võitjatele,“ tõdes ta.