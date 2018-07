Ecuador tahab Julian Assange'iga hüvasti jätta

Ecuadori president Lenin Moreno ütles usutluses Hispaania väljaandele El Pais, et Wikileaksi asutajal Julian Assange'il on aeg Ecuadori Londoni saatkonnast lahkuda.

„Härra Assange'i küsimust käsitletakse ühiselt Briti valitsusega ja ma saan aru, et me oleme juba loonud kontakti härra Assange'i advokaatidega, et väljapääs leida,“ ütles Moreno.„Ta on olnud selles olukorras üle viie aasta ja me peame leidma viisi, kuidas ta sellest välja saada.“

Moreno sõnul ei taha Ecuador Assange'i lihtsalt tänavale heita, vaid soovib „leida viisi, millega kaitstakse tema õigusi, peamiselt tema õigust elule“.

„Aga samal ajal tahame me lahendust, mille puhul antaks Ecuadorile võimalus mitte omada midagi, mis kahtlemata on meie riigi jaoks probleem,“ tõdes ta.

Assange' pages Lõuna-Ameerika maa Londoni saatkonda teda taga ajavate erinevate maade, ennekõike USA, Rootsi ja Ühendkuningriigi võimude eest kuue aasta eest. Ta viibib seal tänini.