Duterte: korrumpeerunud ametnikud visatakse helikopterilt alla, olen seda varemgi teinud

Filipiinide president Rodrigo Duterte ütles teisipäeval peetud kõnes, et ta on ühe inimese helikopterilt alla visanud ning lubas samamoodi kohelda ka korruptante.

„Kui sa oled korrumpeerunud, siis ma panen su helikopterisse, sõidan Manilasse ja viskan su tee peal alla,“ lubas Duterte. „Ma olen seda varemgi teinud, nii et võin seda ka uuesti teha.“

Ajaleht Philippine Star kirjutab, et kõne hilisemas osas kirjeldas president intsidenti, kus ta olevat Davao linnapeana püüdnud kinni vägistajatest inimröövlid. Seejärel märkis Duterte, et inimeste kopterist väljaviskamine peab toimuma kindlal kõrgusel, et laiba purunemine maapinnal liiga suurt segadust ei tekitaks.

Detsembri alguses rääkis Duterte raadiointervjuus samuti inimröövlite hukkamisest, seekord mahalaskmise läbi. Filipiinide justiitsminister Vitaliano Aguirre märkis tookord, et presidendile meeldib kasutada kujundlikke liialdusi. ÜRO inimõiguste ülemkomissar Zeid Ra'ad Al Hussein märkis, et kui president avalikult tapmisi tunnistab, peaksid Filipiinide õiguskaitseorganid alustama korrakohast juurdlust.