Dubai baaris sookaaslast riivanud šotlast ähvardab kolm aastat trellide taga

Araabia Ühendemiraatides Dubais ähvardab kolmeaastane vanglakaristus šoti meest, kes riivas kogemata baaris käega oma sookaaslase puusa.

Intsident leidis aset populaarses Rock Bottom Cafe's, kui 27-aastane elektrimehaanik Jamie Harron üritas baarileti äärest läbi rahvastatud lokaali oma lauda naasta, kattes oma käes olevat jooki maha loksumise eest teise käega, kuid riivas sellega kogemata talle tundmatu mehe puusa, vahendab The Guardian.

Õige pea saabus baari politsei, kes võttis Harroni avaliku korra eeskirjade rikkumise eest vahi alla.

Harrsion vabastati vanglast kautsjoni vastu viis päeva hiljem, kuid veendumaks, et mehel ei oleks võimalik riigist lahkuda, konfiskeeriti tema pass, ütles organisatsiooni Detained in Dubai juht Radha Stirling, kelle sõnul kaotas võõrale maale lõksu jäänud mees peagi kodumaal ka oma töö.

„On naeruväärne, et teda hoitakse siiani riigis kinni. See on järjekordne näide sellest, kui haavatavad on siin turistid kinnipidamiste ja vahistamise suhtes,“ vahendab ajaleht Stirlingi sõnu.

„Ta on tohutu surve all,“ lisas ta. „Ta pidi homme kohtusse minema, aga istungi aeg oli etteteatamata ära muudetud [ja tõstetud varasemale kuupäevale], mistõttu talle määrati 30 päeva aresti kohtusse ilmumata jätmise tõttu.“

Ühendkuningriigi võimude teatel on nad Harroniga ühenduses ja püüavad teda aidata.