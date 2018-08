Donetski separatistide juht Aleksandr Zahhartšenko hukkus plahvatuses, uue juhi nimi on juba teada

Allikatele tuginedes sai Zahhartšenko surmavalt haavata plahvatuses, mis toimus Donetski kohvikus Separ, mis asub tema residentsi läheduses.

Delfi Kiievis viibiva korrespondendi Krister Parise sõnul on praegu olukord väga segane. "See on siinsete inimeste jaoks väga suur uudis, sest Zahhartšenko oli Putini järel vaenlane number kaks," kirjeldas Paris.

Rünnaku korraldaja ei ole teada. Parise sõnul väljendavad kiievlased rahulolu võimaluse üle, et plahvatuse taga on Ukraina eriteenistus SBU, sest see näitaks riigi võimakust.

Samas on ka täiesti võimalik, et Zahhartšenko tapmise korraldasid tema enda võitluskaaslased. Donetski separatistide juhtkonnast on kahtlastel asjaoludel hukkunud juba viis inimest. Sealjuures kuulub kohvik Separ, kus plahvatus toimus, isehakanud Donetski Rhavavabariigi julgeolekuteenistuse juhile.

Juba praegu on teada ka rahvavabariigi uue juhi nimi. Ameti võtab üle Aleksander Bobkov, kelle kohta muud täpsemad andmed puuduvad.

Venemaa välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova väitel on sündmuse taga tõenäoliselt Ukraina keskvalitsus, vahendab BBC uudisteportaal.

BBC annab Donetski uudisteagenturi DNR viidates teada, et haavata sai ka Donetski "rahandusminister" Aleksander Timofejev.

BBC andmeil on niinimetatud separatistid juba kinni pidanud ka ukraina rahvusest rünnakus kahtlustatavad.

Isehakanud Donetski Rahvavabariigi valitsus, mida 42-aastane Zahhartšenko alates 2014. aastas juhtis, keeldub tunnitsamast Ukraina keskvõimu.