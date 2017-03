„Donetski rahvavabariik“ teatas, et ei kavatse enam Ukrainaga kaubelda

Isehakanud Donetski rahvavabariik ei kavatse enam Ukrainaga kaubandussuhteid pidada, teatas selle juht Aleksandr Zahhartšenko.

Zahhartšenko sõnul ei puuduta Kiievi Donbassile välja kuulutatud blokaad kuidagi Donetski rahvavabariiki, vahendab RIA Novosti.

„Las teevad, mida tahavad. Me ise ei kavatse enam Ukrainaga kaubelda. Mitte meile ei kuulutatud blokaadi, vaid meie,“ ütles Zahhartšenko, kes lisas, et vabariigi võimude peamine ülesanne on muuta ettevõtted rahvaettevõteteks. Ta rõhutas, et Ukraina Donetski rahvavabariigi plaanidesse ei kuulu.

Ukraina sulges kolmapäeval täielikult kaubaliikluse niinimetatud Donetski ja Luganski rahvavabariikidega. President Petro Porošenko vastavasisulist ettepanekut toetas Ukraina rahvusliku julgeoleku ja kaitse nõukogu. Kiiev lubas läbi lasta vaid Ukraina ja rahvusvaheliste humanitaarorganisatsioonide, ÜRO ja Rahvusvahelise Punase Risti Komitee humanitaarveoseid. Porošenko ütles, et keeld kehtib nii kaua, kuni Ukraina jurisdiktsiooni alla ei naase ettevõtted, mille niinimetatud rahvavabariigid oma juhtimise alla võtsid.

Vastuseks Ukraina tegevusele kehtestas Donetski rahvavabariik sealse toodangu ja tooraine väljaveokeelu Kiievi kontrolli all olevatele aladele.