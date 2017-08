„Donetski rahvavabariigi“ juht Zahhartšenko loobus Ukraina asemel Väike-Vene loomise ideest

Aleksandr Zahhartšenko Foto: ALEKSANDR JERMOTŠENKO, REUTERS

Isehakanud „Donetski rahvavabariigi“ juht Aleksandr Zahhartšenko on jõudnud järeldusele, et Ukraina Väike-Veneks ümberkorraldamise projekt kutsus esile huvi, kuid mitte sellise nime all, teatatakse Zahhartšenko ametlikus avalduses, mida levitas Donetskoje Agentstvo Novostei.