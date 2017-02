„Donetski rahvavabariigi“ juht teatas valmisolekust Donbassi Ukraina kontrolli all olev osa hõivata

Niinimetatud Donetski rahvavabariigi juht Aleksandr Zahhartšenko teatas, et mässulised on valmis „vabastama“ Donbassi Ukraina kontrolli all olevad piirkonnad sõjalisel teel, kui seda ei õnnestu teha poliitiliste meetoditega.

„Me oleme alati öelnud, et Donetski ja Luganski oblasti okupeeritud territooriumide vabastamine on meie kollektiivne ülesanne. Ja me oleme alati öelnud, et soovitav on seda teha poliitilisel teel. Kui nad ei saa aru, siis tuletan meelde, et me võime seda teha ka sõjaliselt,“ kuulutas Zahhartšenko reedel pressikonverentsil Luganskis, vahendab Interfax.

Zahhartšenko märkis, et Kiievi võimude blokaadi tõttu on niinimetatud rahvavabariikide võimudel õigus „teha seda iseseisvalt“.

„Neile territooriumidele jäid meie vennad ja õed. Ja see pöördumine puudutab esmajärjekorras neid – me pole neid unustanud. Me mäletame oma võlga Kramatorski ees, me mäletame sadu ja tuhandeid ära piinatud elanikke, keda süüdistati separatismis ja terrorismis,“ teatas Zahhartšenko.

Zahhartšenko rõhutas, et kaasmaalaste heaks tehakse kõik, mis võimalik.

Zahhartšenko sõnul ei kuulutanud Donbassi niinimetatud rahvavabariikide juhid reedel esimest korda ainult paljasõnaliselt oma õigust Luganski ja Donetski oblasti territooriumile, vaid „kinnitasid teoga, et ei unusta seda“.

„Ma arvan, et maailma riigijuhid ja eriti Euroopa mõtlevad nende asjade üle järele ja ma arvan, et lähitundidel algab seal raske mõttetöö, mis võimaldab nelja päeva pärast midagi otsustada,“ ütles Zahhartšenko.