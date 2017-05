Donetski rahvavabariigi juht: meie eesmärk on ühinemine Venemaaga ja kogu töö on suunatud sellele

Isehakanud Donetski rahvavabariigi juht Aleksandr Zahhartšenko teatas reedel, et Donetski rahvavabariigi eesmärk on astuda Venemaa koosseisu nagu Krimm.

„Me integreerume juba kolm aastat Vene Föderatsiooni. Kahjuks ei ole meil nagu Krimmil välja tulnud, aga kolme aastaga oleme me palju jõudnud. Meil oli ja on eesmärk – ühinemine Venemaaga ja kogu töö on suunatud ühele asjale – naasmisele kodumaale,“ rõhutas Zahhartšenko, lisades, et ilma Moskva abita Donbassi vabariigid „ei suudaks vastu pidada ja võita“, vahendab Interfax.

24. aprillil teatas Zahhartšenko, et Donetski rahvavabariik on valmis konföderatsiooniks Ukrainaga. Tema sõnul ei ole aga Kiiev selleks valmis ning praeguse võimu all ei hakkagi selleks valmis olema.