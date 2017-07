Donetski rahvavabariigi juht kuulutas välja uue riigi, Väike-Vene asutamise Ukraina asemele

Isehakanud Donetski rahvavabariigi juht Aleksandr Zahhartšenko teatas uue riigi – Väike-Vene (Malorossija) - asutamisest.

„Me leiame, et Ukraina riik sellisel kujul, nagu ta oli, ei kuulu taastamisele. Meie, endise Ukraina regioonide, välja arvatud Krimmi, esindajad, kuulutame välja uue riigi asutamise, mis on Ukraina järeltulija. Me leppisime kokku, et uut riiki hakatakse nimetama Väike-Veneks, sest nimetus Ukraina ise on ennast diskrediteerinud,“ teatas Zahhartšenko ajakirjanikele, vahendab Interfax.

Zahhartšenko sõnul saab Väike-Vene pealinnaks Donetsk ning Kiiev jääb ajaloolis-kultuuriliseks keskuseks ilma pealinna staatuseta.

„Väike-Vene riigilipuks tunnistatakse Bogdan Hmelnitski lipp… Me lähtume sellest, et Donetski rahvavabariik on Luganski rahvavabariigi kõrval jäänud ainsaks Ukraina territooriumiks, arvestamata Krimmi, kus on säilinud seaduslik võim,“ lausus Zahhartšenko.

Zahhartšenko teatas, et riigis on vaja välja kuulutada eriolukord kolmeks aastaks.

„Et vältida kaost, teeme ettepaneku kehtestada eriolukord kolmeks aastaks, sellel ajal on keelatud igasuguste parteide tegevus, selsamal ajal algab rahvusvahelist üldsust kaasates Odessa, Maidani, Donbassi kuritegude uurimine. See otsus küpses juba ammu, aga kõige jaoks on oma aeg, ja just nimelt täna pakume me seda varianti, mis võimaldab peatada sõja,“ ütles Zahhartšenko.

„Me pakume välja uue plaani, maa reintegreerimise plaani. Mitte väga ammu lasime me käiku Donbassi rahvaste ühendamise riikliku programmi. Me pakume kõigile Ukraina elanikele väljapääsu sõjast maa taasasutamise kaudu, see on rahumeelne väljapääs. Aga siin on mõned tingimused – seda peavad toetama Ukraina elanikud ise. Me oleme juba pidanud konsultatsioone regioonide võimude ja äri esindajatega, aga samuti kui rahvusvaheline üldsus toetab seda ideed. See on meie esimene ja viimane ettepanek,“ kuulutas Zahhartšenko.

Zahhartšenko sõnul ei ole Kiievi võimud legitiimsed ega suuda sõda peatada. Olukord Donbassis on tema hinnangul nii sõlmes, et seda on võimatu lahti harutada.