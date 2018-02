„Donetski rahvabariigis” vahistati 100 miljoni rubla riisumise eest 22 ametnikku eesotsas ministriga

Isehakanud niinimetatud Donetski rahvavabariigis vahistati teadete kohaselt riisumise eest 22 söe- ja energeetikaministeeriumi ametnikku, sealhulgas minister.

„On kindlaks tehtud, et Donetski rahvavabariigi söe- ja energeetikaminister Eduard Golenko moodustas isikliku rikastumise eesmärgil kuritegeliku grupi, mille liikmed panid kaupade ja materiaalsete väärtuste tarnete ning teenuste osutamise kattevarju all toime Donetski rahvavabariigi söe- ja energeetikaministeeriumi kontrollitavate riigiettevõtete rahaliste vahendite riisumisi,” öeldakse Donetski rahvavabariigi siseministeeriumi teates, vahendab Interfax.

Alates 2017. aasta jaanuarist kuni praeguse ajani riisusid organiseeritud kuritegeliku grupi liikmed ministeeriumi kontrolli all olevatest ettevõtetest üle saja miljoni rubla (ligi 1,5 miljonit eurot).

„Erioperatsiooni tulemusena on vahistatud 22 erineva taseme ametnikku, 17-le neist on tõkendiks valitud vahi all hoidmine,” öeldakse teates.