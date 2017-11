Donetski ja Luganski „rahvavabariikides” kaalutakse ühtse „Novorossija” loomist

Niinimetatud Donetski ja Luganski rahvavabariikide võimud kaaluvad „vältimatu protsessina” ühtse „Novorossija” loomist, teatas Donetski rahvavabariigi „rahvanõukogu” juht Deniss Pušilin.

„Ühinemine tervikuna on võimalik. Selleks on vaja optimaalset momenti. Minu isikliku arvamuse järgi on ühe juhtkonnaga paljusid küsimusi lahendada märksa lihtsam ja efektiivsem,” ütles Pušilin ajalehele Izvestija.

Samas teatavad pooled, et Novorossija kiire loomine ei ole võimalik Minski kokkulepete tõttu.

„Asi on Minski kokkulepetes, selle on allkirjastanud kaks „vabariiki”. Kui luua Novorossija praegu, tekib kohe küsimus Minski kokkulepetest,” selgitas „Luganski rahvavabariigi rahvanõukogu esimehe asetäitja” Dmitri Horošilov.