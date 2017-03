Donbassi „rahvavabariigid“ teatasid Ukraina ettevõtete ülevõtmisest oma territooriumil

Niinimetatud Donetski ja Luganski rahvavabariigid viivad alates 1. märtsist sisse „välise juhtimise“ kõigis nende kontrolli all olevatel territooriumidel asuvates Ukraina ettevõtetes. Rahvavabariikide juhid tegid selle otsuse Ukraina-poolse blokaadi tõttu, teatas TASS.

„Me oleme sunnitud kuulutama, et kui enne kella 00.00 kolmapäeval blokaadi ei lõpetata, viime me sisse „välise juhtimise“ kõigis Ukraina jurisdiktsiooni all olevates ettevõtetes, mis töötavad Donetski rahvavabariigis ja Luganski rahvavabariigis,“ öeldakse rahvavabariikide juhtide Aleksandr Zahhartšenko ja Igor Plotnitski ühisavalduses, vahendab UNIAN.

Teatatakse, et ettevõtete viimiseks Ukraina jurisdiktsiooni alt rahvavabariikide niinimetatud juhtimise alla on loodud spetsiaalsed staabid.

Mässulised teatasid varem, et korraldavad ettevõtetes kõik tootmisprotsessid ümber ning orienteeruvad Venemaa ja teiste riikide turgudele.