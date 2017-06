Donald Tusk: EL-liidrid nõustusid, et tuleb alustada süvendatud kaitsekoostööga

EL-liidrid kiitsid heaks, et tuleb luua süvendatud kootöö (PESCO), millega saavad ühineda kõik Euroopa liikmesriigid.

"See on ajalooline samm," väitis Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk pärast Euroopa Ülemkogu esimest töösessiooni. "PESCO on tähtis sellepärast, et see aitab meil liikuda süvendatud koostöö poole."

"Meie põhimõte on olla ambitsioonikas ja kaasav nii, et kõik Euroopa liikmesriigid saaksid ühineda," selgitas Tusk. "Kolme kuuga lepime liikmesriikidega kokku kriteeriumi ja kohustused, mis tuleb täita." Lisaks sellele ka kooskõlastatakse projektide nimekiri, mida hakkatakse läbi viima.