Donald Trumpi ja Vladimir Putini esimene telefonivestlus leiab aset juba laupäeval

USA presidendil Donald Trumpil ja Venemaa presidendil Vladimir Putinil on kavas pidada oma esimene telefonivestlus laupäeval, kirjutab CNN.

Trump on lubanud luua paremad suhted Venemaaga kui need olid tema eelkäijal.

Trump ütles, et vaatab üle Venemaa sanktsioonid, mida on kehtestanud Obama administratsioon, kui Kreml tuleb USA-le appi lahingus terrorismiga.

Oma uusaastapöördumises õnnitles Putin Trumpi valituks saamise puhul ja avaldas lootust, et kahe riigi koostöö rahvusvahelisel areenil tõuseb täiesti uuele tasemele.

Ka Venemaa välisminister Sergei Lavrov väljendas sel nädalal lootust, et Trumpi presidendiks saamisega õnnestub USA-l ja Venemaal taasluua normaalsed omavahelised suhteid.

"Võttes arvesse seda, kui rasked olid meie riikide suhted Barack Obama ajal, on president Putin nüüd koostööaltim astuma samme ülemaailmse julgeoleku ja stabiilsuse suunas," ütles Lavrov.