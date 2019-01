Donald Trump tühistas valitsuse tööseisaku tõttu reisi Davosi

Nagu tavaliselt, teatas Trump oma otsusest sotsiaalvõrgustiku Twitter säutsu vahendusel, süüdistades opositsioonilisi demokraate kompromissitus vastuseisus piirimüürile.

Because of the Democrats intransigence on Border Security and the great importance of Safety for our Nation, I am respectfully cancelling my very important trip to Davos, Switzerland for the World Economic Forum. My warmest regards and apologies to the @WEF!

