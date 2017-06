Donald Trump teatas Pariisi kliimaleppest taandumisest

USA president Donald Trump teatas, et viib USA Pariisi kliimaleppest välja ning soovib alustada läbirääkimisi uue kliimapakti üle.

Trumpi sõnul on Pariisi kliimalepe on USA suhtes väga ebaõiglane ning USA lahkub kliimaleppest. Aega võtab see kuni neli aastat, kirjuatb CNN.

Kõigi Pariisi kliimaleppe mittesiduvate osade täitmine lõpetatakse sel neljapäeval.

"Me lahkume, aga alustame läbirääkimisi. Loodan, et meil õnnestub saavutada õiglane kokkulepe. Oleks suurepärane, kui meid saadaks edu. Kui ei, siis pole midagi lahti," lausus Trump.

Trumpi vastumeelsus kliimamuutuste vastasest võitlusest osa võtmise suhtes paistis välja ka eelmisel nädalal Euroopas aset leidnud kohtumistel, kus EL-i ja ülejäänud G7 esindajad tunnistasid avalikult selle teemalisi erimeelsusi USA uue riigipeaga.