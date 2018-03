Donald Trump süüdistab venelasi spiooni ja ta tütre mürgitamises: kui nii on, mõistame nende käitumise hukka

USA president Donald Trump leiab, et ilmselt on Suurbritannia valitsusel õigus, kui kinnitatakse, et endise vene spiooni Sergei Skripali ja ta tütre mürgitamise taga on Venemaa.

Donald Trump sõnas täna pressile, et plaanib sel teemal peagi vestelda Suurbritannia peaminister Theresa Mayga, vahendab The Guardian. "Mulle tundub, et britid arvavad, et seda (mürgitamine) tegi Venemaa ja ma võtan nende järeldusi faktina," arutles Trump.

"Kui USA brittidega nõustub, mõistame Venemaa käitumise kindlasti hukka," rõhutas ta.

BBC kirjutas eile, et May ütles, et mürgitamiseks kasutati sellist närvimürki, mida arendatakse just Venemaa sõjatööstuses. Ta sõnas, et seetõttu on Suurbritannia valitsus veendunud, et rünnaku taga on just Venemaa.

May teatas, et Briti välisministeerium on välja kutsunud Venemaa suursaadiku, et viimane seletaks, kummaga neist võimalustest tegemist on.

May hoiatas, et kui teisipäevase päeva lõpuks ei tule mingit usutavat vastust, järeldab Ühendkuningriik, et on toimunud ebaseaduslik jõu kasutamine Moskva poolt. Vastust oodatakse südaööks (Eesti aja järgi ööl vastu homset kell 2).

Venemaa välisministeerium nimetas süüdistusi endise agendi Sergei Skripali ründamises provokatsioonilisteks teadeteks, mille eesmärk on diskrediteerida suvel Venemaal toimuvat jalgpalli maailmameistrivõistluste finaalturniiri.