Donald Trump süüdistab oma endist advokaati mustavas valetamises

Trumpi endine advokaat, enam kui kümme aastat tema palgal olnud Michael Cohen võttis üleeile kohtu ees omaks süüdistused kaheksas rikkumises.

Cohen viitab aga otse, et Trump maksis 2016. a presidendikskandideerimise kampaania ajal kahele naisele vaikimise eest, kes tahtsid paljastada oma lood temaga salasuhtes olemisest. Trump lasi Cohenil neile raha üle anda.

Trump vastas Coheni jutule tigeda Twitteri-säutsuga, kus süüdistab teda lugude väljamõtlemises, et kohtult kergem karistus saada.

Trumpi teine endine lähedane kolleeg kampaaniajuht Paul Manafort sattus kohtu ette süüdistatuna finantskuritegudes, mis võivad mehele eluaegse vanglakaristuse tuua.

See kõik muudab Trumpi vana argumendi, et ta on nõiajahi ohvriks langenud, veel nõrgemaks.

Levivad kuuldused, et kui demokraadid novembris vahevalimised võidavad, siis võib Trumpi presidendiks saamise seaduslikkus ja ametist tagandamine taas arutlusele tulla.

Trump leiab, et tema ainus viga on presidendiralli võitmine, mille "pidi võitma petturist Hillary Clinton ja demokraatide partei".

Coheni advokaat Lanny Davis rõhub meediaga suheldes sellele, et Cohen ei võtaks Trumpilt andeksandmist isegi vastu, kui too seda pakuks. President suunas teda kuritegu sooritama ja ei vääri seega õigust kedagi riiklikult välja vabandada.