Donald Trump: orkaan Irma on ajalooline, hävitava potentsiaaliga

Atlandi ookeanil möllanud tormidest läbi aegade võimsaimaks peetav orkaan Irma jätkab oma teekonda, jättes maha rohkelt purustusi, kodudeta perekondi ning hukkunuid.

Kuigi reede öö jooksul rahunes Irma viienda kategooria tormist ühe võrra leebemaks, pole Kariibi mere väikesaarte elanikel sellest lohutust, vahendas ERR "Aktuaalset kaamerat".

Suurematest saartest näiteks Puerto Rico elanikud said tunda orkaani täisvõimsust - üle miljoni inimese jäi elektrita ning kolm inimest hukkus. Kokku on praegu Irma ohvrite arv vähemalt 20 inimest.

USA president Donald Trump nimetas Irmat ajalooliseks. "See torm on täiesti ajalooline, hävitava potentsiaaliga. Palun kõigil tormi teekonnal olla tähelepanelik ja järgida valitsusametnike ja seadusesilmade nõuandeid. Mitte miski pole tähtsam kui meie inimeste ohutus ja julgeolek," rääkis ta.

Maapealsete elektriliinide parandamine võib aega võtta mitu nädalat. Arvatavasti tuleb töö peatada kahes Florida tuumajaamas.

"Meie elukohas, kus jõgi jookseb alla, saime üleujutuse. Me ei saa sellega hakkama. Vesi tuleb rinnani ja tuleb majja. Suhtleme omavahel, öösel lähevad tuled kustu," kirjeldas Dominikaani Vabariigi elanik Miguel Contreras.

"Me ei saa veega hakkama. Sajab palju vihma. Me ei tea, mida teha. Meie jaoks on vaja midagi teha. Me ei ole orkaaniks valmis," rääkis Haiti elanik Rochenel.