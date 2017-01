Donald Trump: mulle ei meeldi Twitter

USA presidendiks valitud Donald Trump, kelle varahommikused sõimusäutsud ja poliitilised avaldused Twitteris on juba legendaarseks muutunud, kuulutas, et talle ei meeldigi Twitterisse kirjutada.

„Mulle ei meeldi säutsumine,“ ütles Trump telekanali Fox News saatele „Fox & Friends“, vahendab AFP. „Mul on muid asju, mida ma võiksin teha. Aga ma saan väga ebaausat meediat, väga ebaausat pressi. Ja see on minu ainus viis, kuidas ma saan vastu tegutseda.“

Küsimusele, kas ta jätkab ka presidendina Twitteri kasutamist, vastas Trump: „Jah.“