Donald Trump: mul ei ole Venemaaga mingit tegemist! Kas me elame Natsi-Saksamaal?

USA presidendiks valitud Donald Trump alustas uut päeva korrates Twitteris Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov sõnu, mille järgi on väide, et Moskva on Trumpi kohta kompromiteerivat materjali kogunud, täielik mõttetus, ning kinnitades, et tal ei ole Venemaaga midagi tegemist. Lõpuks küsis Trump, kas ta elab Natsi-Saksamaal.

„Venemaa ütles äsja, et poliitiliste oponentide kinni makstud kinnitamata raport on „TÄIELIK JA TOTAALNE FABRIKATSIOON, ÜLIM MÕTTETUS.“ Väga ebaaus!“ kirjutas Trump esimeses sõnumis.

Russia just said the unverified report paid for by political opponents is "A COMPLETE AND TOTAL FABRICATION, UTTER NONSENSE." Very unfair!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2017

Umbes veerand tundi hiljem ta lisas: „Venemaa ei ole kunagi püüdnud minu üle mõjujõudu kasutada. MUL EI OLE VENEMAAGA MINGIT TEGEMIST – EI MINGEID TEHINGUID, LAENE, EI MIDAGI!“

Russia has never tried to use leverage over me. I HAVE NOTHING TO DO WITH RUSSIA - NO DEALS, NO LOANS, NO NOTHING!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2017

Sellega Trump ei piirdunud, vaid jätkas: „Ma võidan valimised kergelt, suur „liikumine“ saab kinnitust ja ebaausad oponendid püüavad meie võitu pisendada LIBAUUDISEGA. Haletsusväärne riik!“

I win an election easily, a great "movement" is verified, and crooked opponents try to belittle our victory with FAKE NEWS. A sorry state!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2017

„Luuragentuurid ei oleks tohtinud kunagi lubada sellel libauudisel avalikkusse „lekkida“. Veel viimane lask minu pihta. Kas me elame Natsi-Saksamaal?“ küsis Trump.