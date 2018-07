Donald Trump: miks surra Montenegro eest?

USA president Donald Trump näis eile telekanalile Fox News antud intervjuus seadvat kahtluse alla USA kohustuse kaitsta NATO liitlasi. Ta väitis ka, et kui USA tuleks mõnd väikeriiki päästma, oleks tagajärg kolmas maailmasõda, vahendab Euractiv.

Fox Newsi ankur Tucker Carlson küsis Trumpilt kõigepealt, mis on praegu NATO eesmärk.

Trump rääkis taas, kui palju riigid peaksid maksma, ja ütles: „See ei ole uus asi. See on miski, mida inimesed on pikka aega teadnud.”

Ühel hetkel esitas Carlson Trumpile järgmise küsimuse: „NATO liikmelisus kohustab liikmeid kaitsma iga teist liiget, keda rünnatakse. Nii et ütleme Montenegrot, mis liitus eelmisel aastal, rünnatakse. Miks peaks minu poeg minema Montenegrosse, et seda rünnaku eest kaitsta?”

Trump nõustus ja ütles: „Ma mõistan, mida te ütlete, ma olen küsinud sama küsimust. Montenegro on pisike riik väga tugeva rahvaga. Nad on väga agressiivsed inimesed, nad võivad muutuda agressiivseks ja palju õnne, teil on kolmas maailmasõda. Aga see on viis, kuidas see kokku pandi.”