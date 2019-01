Donald Trump: ma pole mitte kunagi Venemaa heaks töötanud!

CNN kirjutab, et täna Valge Maja juures pressile kommentaare jagades toonitas Trump, et pole eal Venemaa heaks töötanud. "Teate seda vastust paremini kui keegi teine," kurjustas ta ajakirjanikega. "Need jutud on suur võltsing, lihtsalt võltsing," märkis ta.

Trump andis vastulause seoses New York Timesis ilmunud artikliga, kus jutuks, et FBI alustas eraldi uurimist, kontrollimaks, kas Trump on töötanud Kremli heaks. Trump lajatas, et taolisi uurimisi läbi viivad FBI töötajad on nn räpased politseinikud ehk äraostetatavad.

Lisaks mainitud artiklile ilmus veel üks kirjutis, mis Trumpile negatiivset valgust heitnud. The Washington Post kirjutas, et Trump hoidis pärast nelja silma all Venemaa president Vladimir Putiniga kohtumist temaga räägitu kiivalt enda teada, jagamata märkmeid isegi oma lähedaste nõunikega.

USA eriprokurör Robert Mueller on samal ajal teadete kohaselt lõppfaasis juurdlusega, mis keskendub suures osas sellele, kas Trump või tema lähiring suhtles 2016. aasta valimiste ajal Vene Föderatsiooniga.