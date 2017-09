Donald Trump leiutas kohtumisel Aafrika riigipeadega uue riigi - Nambia

USA president Donald Trump esines eile New Yorgis lõunasöögil Aafrika riigijuhtidega ja loetles Aafrika riikide saavutusi. Teiste hulgas tõstis Trump esile ka tundmatut riiki nimega Nambia.

„Nambia tervishoiusüsteem on üha rohkem iseseisvalt toime tulev,“ teatas Trump, vahendab BBC News.

Kas USA president mõtles Namibiat? Sambiat? Või äkki Gambiat?

Twitteris hakkasid kohe levima oma teooriad.

Nambia (n)

Country in global south created in 2017 due to the frequency of Namibians having sexual relations with Zambians and Gambians. — Elnathan John (@elnathan_john) September 20, 2017

So what would the 'Nambian' flag look like? https://t.co/c2hTj2StIn — ina skosana (@inaskosana) September 21, 2017

According to researchers, Nambia's #1 export is Covfefe. Huge deal in the works to increase trade. Very, very big deal. — OkayAfrica (@okayafrica) September 20, 2017

Naerdi ka Trumpi jutu üle Aafrika „vapustavast äripotentsiaalist“.

„Mul on nii palju sõpru, kes lähevad teie riikidesse, püüdes rikkaks saada. Ma õnnitlen teid, nad kulutavad palju raha,“ teatas Trump. „See on tohutu hulk erinevaid turge… See on tõesti muutunud kohaks, kuhu nad peavad minema, kuhu nad tahavad minna.“