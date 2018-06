Donald Trump leiab, et Krimm on ilmselgelt osa Venemaast: seal räägivad kõik inimesed vene keelt

Buzzfeedi allikate kinnitusel ütles USA riigipea Donald Trump G7 kohtumise ajal, et Krimm on Venemaa osa, kuna seal räägivad kõik vene keelt.

Kaks diplomaati sõnasid väljaandele, et Trump tõi selle aspekti välja möödunud reedel ametliku õhtusöögi ajal. Ühtlasi olla Trump imestanud, miks G7 riikide juhid on ikka Ukraina poolt. "Ukraina on üks maailma kõige korrumpeerunumaid riike," märkinud ta.

Venemaa annekteeris Krimmi 2014. aastal. See samm viis ka selleni, et G8-st sai G7, kuna Venemaale näidati ust. Venemaa president Vladimir Putin on ise põhjendanud, et nad lihtsalt kaitsevad Krimmis elavaid Venemaa kodanikke.

Buzzfeed palus kommentaari ka Valgest Majast, ent sellele ei vastatud.