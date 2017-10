Donald Trump: Las Vegase tapatalgu oli näide puhtast kurjusest

USA president Donald Trump võttis viimaks kaamerate ees sõnas Las Vegase massitulistamise kohta, kus hukkus poolsada inimest.

"Mu kaasmaalased, oleme täna kurvad, šokeeritud ja leinas," märkis ta. "See oli näide puhtast kurjusest."

Ta ütles, et praegu on väga pime periood, ent ta on tänulik politseijõududele, kes väga kiiresti tegutsesid. Trump lubas, et sõidab Las Vegasesse kolmapäeval ja kohtub hukkunute lähedastega.

Trump sõnas, et hukkunute mälestusteks langetatakse täna riigilipud poolde masti.

Trump märkis, et tema ja ta abikaasa Melania palvetavad kõigi ameeriklaste eest, keda rünnak puudutas. "Palume, et saabuks päev, mil kurjus on hävitatud ja süütud ei pea taluma viha ning tundma hirmu," rääkis ta.