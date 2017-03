Donald Trump kukkus oma tervishoiureformiga haledalt läbi

Kuigi Donald Trump lootis oma tervishoiumuudatustega Barack Obamale lõplikult koha kätte näidata, kukkus see vähemasti praegusel kujul läbi.

The Guardian kirjutab, et vabariiklased esitasid täna esindajatekojas palve võtta tagasi seaduseelnõu, mis puudutas tervishoidu. Oli selge, et ka vabariiklaste endi seas polnud konsensust selles osas, kas praegusel kujul eelnõud toetada. Vastased oma seisukohtadest ei taganenud.

Nii teataski esindajatekoja spiiker Paul Ryan täna president Trumpile, et eelnõu heakskiiduks pole lihtsalt piisavalt toetushääli. Just Trump oli see, kes andiski seejärel käsu eelnõu tagasi võtta. Pressikonverentsil nentis Ryan, et riigi juhtiva partei rollil on oma nii-öelda kasvuvalud, mis ka täna tunda andsid. "Ma ei hakka asju ilustama, see on meie jaoks pettumust valmistav päev."

See on talle ka isiklik tagasilöök, kuna just tema oli muudatuste eestkõneleja. Loomulikult on see veel suurem hoop Donald Trumpi enesekindlusele. Muudatustega lootis ta tõestada, et Obama tervishoiureform kukkus täielikult läbi. Nüüd on Trump lõhkise küna ees – kuigi ta kritiseeris teravalt varasemat tervishoiupoliitikat, ei suuda ta omaenda partei sees uute valikute osas ühtsust leida.