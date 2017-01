Donald Trump: kui on midagi tähtsat, kirjutage üles ja saatke kulleriga

USA presidendiks valitud Donald Trump avaldas arvamust, et ükski arvuti ei ole väljaspool ohtu, kui asi puudutab informatsiooni oma teada hoidmist.

Associated Press teatab, et Trump kasutab väga harva e-posti või üldse arvutit, vaatamata sellele, et säutsub sageli Twitteris.

„Teate, kui teil on midagi tõeliselt tähtsat, kirjutage see üles ja laske saata kulleriga, vanamoodsal viisil. Sest ma ütlen teile midagi: ükski arvuti ei ole väljaspool ohtu,“ kuulutas Trump uusaastapeol. „Mul ükskõik, mida öeldakse.“

Häkkimissüüdistuste kohta Venemaa aadressil ütles Trump, et ta tahab, et USA ametnikud oleksid kindlad, sest see on päris tõsine süüdistus. Trump tõi välja luure eksimused seoses Iraagi massihävitusrelvade väidetava olemasoluga enne USA sissetungi ning nimetas end selles valdkonnas eksperdiks.

„Mina tean häkkimise kohta. Ja häkkimine on väga raskesti tõestatav, nii et see võib olla keegi teine,“ ütles Trump.