Donald Trump kohtub NATO liikmesriikide liidritega tänavu maikuus

USA president Donald Trump kohtub NATO liikmesriikide liidritega mais, teatas Valge Maja pühapäeval pärast presidendi telefonivestlust alliansi peasekretäri Jens Stoltenbergiga, kirjutab Reuters.

Trumpi soov, et alliansi Euroopa liikmed hakkaksid panustama rohkem ühenduse eelarvesse on tekitanud paljudes liitlastes vastakaid tundeid, seda enam, et Trump on olnud muuhulgas väga jõuline NATO alliansi kriitik.

Valge Maja avalduses seisab, et president Trump ja Stoltenberg arutasid seda, kuidas julgustada kõiki NATO liitlasriike täitma oma kaitsekulutuste panust.

Trump kinnitas "tugevat toetust NATO-le" ja nõustus kohtuma NATO liikmesriikide liidritega mais.

Liidrid puudutasid vestluses ka Ida-Ukrainas toimuvat konflikti ja arutasid, kuidas oleks võimalik seda lahendada rahumeelselt.