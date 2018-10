Donald Trump: keegi ei kohtle meid palju hullemini kui Euroopa Liit; Putin on tõenäoliselt seotud mõrvadega

„Te olete kehtestanud mõningaid tariife ka meie liitlastele,” märkis intervjueerija Lesley Stahl.

„Tähendab, mis on liitlane? Meil on suurepärased suhted paljude inimestega. Aga keegi ei kohtle meid palju hullemini kui Euroopa Liit. Euroopa Liit on loonud korra meie ärakasutamiseks kaubanduse valdkonnas ja see on see, mida nad on teinud,” vastas Trump.

„Aga see on vaenulik,” ütles Stahl.

„Aga ometi nad – see ei ole vaenulik,” teatas Trump.

Stahl: „See kõlab vaenulikuna.”

Trump: „Teate, mis on vaenulik? See, kuidas nad meid kohtlevad. Meie ei ole vaenulikud. Meie oleme olnud, meie oleme olnud loll maa nii palju aastaid.”

Stahl: „Kas te tahate sellest lääne alliansist lahti saada?”

Trump: „Noh, mulle meeldib NATO, NATO on tore. Aga teate mis? Me ei peaks maksma peaaegu kõiki NATO kulusid, et kaitsta Euroopat. Ja siis sellele lisaks kasutavad nad meid ära kaubanduse alal. Nad ei hakka seda enam tegema. Nad saavad sellest aru.”

Stahl: „Okei, aga kas, see paistab nii välja, kas te tahate lääne alliansi segi lüüa? See on kestnud 70 aastat. See on hoidnud rahu 70 aastat.”

Trump: „Te ei tea seda. Te ei tea seda.”

Stahl: „Ma ei tea mida?”

Trump: „Te ei tea seda.”

Stahl: „Kas on tõsi, et kindral Mattis ütles teile: „NATO mõte ja kõigi nende alliansside mõte on hoida ära kolmas maailmasõda?””

Trump: „Ei, see pole tõsi.”

Stahl: „Mis ei ole tõsi?”