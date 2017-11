Donald Trump Jr suhtles mulluse valimiskampaania ajal häkitud materjali avaldanud WikiLeaksiga

USA presidendi Donald Trumpi vanim poeg Donald Trump Jr vahetas eelmise aasta presidendivalimiste kampaania ajal erasõnumeid WikiLeaksiga samal ajal, kui WikiLeaks avaldas demokraatidelt häkitud e-kirju, selgub eile avaldatud kirjavahetusest.

Trump Jr ei vastanud paljudele teadetele, mis saadeti Twitteri otsesõnumitena, kuid ta teavitas oma isa kampaaniameeskonna kõrgetasemelisi nõunikke, sealhulgas õemeest Jared Kushnerit, teatab Washington Post.

Sõnumites õhutas WikiLeaks Trump Jr-i promoma häkitud demokraatide e-kirju ja pakkus muu hulgas, et Trump võiks valimistulemuse vaidlustada, kui ei võida.

USA Luure Keskagentuuri (CIA) direktor Mike Pompeo nimetas aprillis WikiLeaksi „mitteriiklikuks vaenulikuks luureteenistuseks, mida ässitavad tihti kuritööle riiklikud tegijad nagu Venemaa”. WikiLeaks ise väidab, et on salatsemisvastane organisatsioon.

2016. aasta juulis avaldas WikiLeaks tuhandeid e-kirju, mis olid varastatud USA demokraatide rahvuskomiteest. USA luureteenistused leidsid, et seda häkkimist juhtis Venemaa valitsus.

Kaks värskelt avaldatud suhtlust annavad täiendavat informatsiooni Trump Jr-i rolli kohta 2016. aastal. Lisaks sellele on ta uurimise all nõustumise eest kohtuda Trump Toweris Vene advokaadiga, kes tahtis väidetavalt üle anda „pori” demokraatide presidendikandidaadi Hillary Clintoni kohta Venemaa valitsuse poolt.

Loe veel

Trump Jr-i advokaat Alan Futerfas ütles, et tema kliendi suhtlus WikiLeaksiga oli täiesti süütu.

„Selle kampaania kõik osapooled, Clintoni pool, Trumpi pool, jälgisid WikiLeaksi, et näha, mida nad järgmisena avaldavad,” ütles Futerfas. „Kui Washington Post või New York Times vaatasid, et näha, mida avaldati, kas see tähendab mingit sündsusetust nende poolt? Muidugi mitte.”

Oma suhtluses WikiLeaksiga soovis Trump Jr ühel hetkel teada rohkem kuulujuttudes räägitud uute Clintoniga seotud dokumentide lekkest, viitavad sõnumid.

„Mis on selle kolmapäevase lekke taga, millest ma pidevalt loen?” küsis Trump Jr suhtluses WikiLeaksi kontoga 3. oktoobril.

Enam kui nädal hiljem, 12. oktoobril tuli vastus: „Hei, Donald, on suurepärane näha, et sina ja su isa räägite meie avaldatust. Soovitame tungivalt, et su isa säutsuks selle lingi, kui meid mainib.” Sõnum sisaldas linki dokumentidele, mis olid häkitud Clintoni kampaaniajuhilt John Podestalt.

Trump Jr ei vastanud. 15 minutit hiljem kirjutas ta isa Twitteris miljonitele jälgijatele: „Ebaaus meedia on väga vähe üles korjanud WikiLeaksi antud uskumatust informatsioonist. Nii ebaaus! Võltsitud süsteem!”

Kaks päeva hiljem säutsus Trump Jr lingi oma jälgijatele, öeldes: „Nendele, kellel on aega lugeda kogu sellest korruptsioonist ja silmakirjalikkusest. Kõik @wikileaks e-kirjad on siinsamas: http://wlsearch.tk/.”

Valimiskampaania ajal ütles nüüdne asepresident Mike Pence, et Trumpi meeskonnal ei ole WikiLeaksiga mingit tegemist. „Miski ei saa olla tõest kaugemal,” kuulutas Pence 12. oktoobril Fox Newsile.

Pence’i pressiesindaja Alyssa Farah ütles eile, et Pence ei ole kunagi teadlik olnud, et keegi kampaaniaga seotu oleks WikiLeaksiga kontaktis olnud.

Esindajatekoja luurekomitee tippdemokraat Adam Schiff ütles eile, et kõnealused sõnumid on järjekordne salajane suhtlus Trumpi kampaania ja Kremli käepikenduste vahel.