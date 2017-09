Dominica peaminister: me kaotasime orkaanis kõik, mida raha eest saab osta

Kariibi meres asuv Dominica on saanud orkaani Maria tõttu ulatuslikku kahju, teatas riigi peaminister Roosevelt Skerrit.

„Me oleme kaotanud kõik, mida raha eest saab osta,“ teatas Skerrit BBC Newsi vahendusel.

Orkaan tugevnes enne Dominicale jõudmist „potentsiaalselt katastroofiliseks“ tormiks.

Varem teatas Skerrit, et tema enda maja katus on tormis ära rebitud, ning ta on „täielikult orkaani meelevallas“.





„Minu suurim hirm hommikuks on, et me ärkame uudiste peale tõsiste füüsiliste vigastuste ja võimalike surmade kohta pideva vihma tekitatud maalihete tõttu,“ kirjutas Skerrit pärast päästmist.

Maria liigub umbes sama rada mööda kui eelmine hävitav orkaan Irma. Tuule kiirus orkaanis on 72 meetrit sekundis.

Dominica naabruses asuval Martinique’i saarel on välja kuulutatud maksimaalne taseme häire ning evakueerimisteks on käsk antud ka teisel Prantsuse saarel Guadaloupe’il.

Orkaanihoiatused on antud ka:

Puerto Ricol, kuhu Maria peaks jõudma kolmanda kategooria orkaanina täna. Puerto Rico pääses Irma puhul kõige hullemast ja on tähtis keskus raskemini kannatada saanud saartele abi andmisel. Kuberner Ricardo Rossello kutsus inimesi varjuma.

USA ja Briti Neitsisaartel. Mõlemad saarestikud said tugevalt kannatada Irma tõttu. USA president Donald Trump kuulutas eile USA Neitsisaartel välja hädaolukorra. Briti võimud kardavad, et Irma maha jäetud praht hakkab uues tormis ringi lendama ja kujutab endast täiendavat ohtu.

Hoiatused on antud ka St. Kitts ja Nevisel, Montserratil ja St. Lucial ning olukorda jälgitakse St. Martinil, Sabal, Sint Eustatiusel ja Anguillal.