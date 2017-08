Diena: Läti on õppuste Zapad-2017 ajal valmis provokatsioonideks

Foto: Igor Zarembo, RIA Novosti

Läti relvajõud on valmis võimalikeks provokatsioonideks Vene-Valgevene sõjaväeõppuste Zapad-2017 ajal, teatas ajalehele Diena Läti kaitseministeerium. See, et ministeerium sai 2. augustil kutse kahe Läti vaatleja saatmiseks õppustele, ei tähenda veel, et tagatakse avatus ja läbipaistvus, kirjutab Diena.