Die Welt: kui Putin järele annab, ehitab Merkel talle kõik sillad

Foto: Sergei Gunejev, Sputnik

Et USA president on üha ettearvamatum, on strateegiline olukord nii palju muutunud, et Saksamaa liidukantsler Angela Merkel tahab uuesti välja selgitada, kuidas Venemaa ennast positsioneerib. Ta tahab Venemaa presidendile Vladimir Putinile silma vaadata, kommenteerib Saksa ajaleht Die Welt Merkeli ja Putini teisipäeval Sotšis aset leidvat kohtumist.