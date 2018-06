Die Welt: Alfons Rebase austamine Wehrmachti vormis oleks mõistetav, Waffen-SS-i vormis on see provokatsioon

Vaenlase vaenlane on sõber – esmapilgul on selline võrdlus veenev. Aga kas oma vaenlase iga vaenlasega võib liituda, küsib Saksa ajalehe Die Welt ajaloo juhtivtoimeteja Sven Felix Kellerhoff Alfons Rebase austamise kohta Eestis.

24. juunil avati Mustlas Rebase 110. sünniaastapäeval talle mälestustahvel, millel ta on kujutatud SS-i mundris. See on palju tähelepanu pälvinud ka Saksa ajakirjanduses. Kas Waffen-SS-i ohvitseri võib nii austada, küsib Kellerhoff.

Kellerhoff märgib, et Eesti valitsus distantseeris end mälestustahvlist, nimetades seda eraalgatuseks.