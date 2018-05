Der Spiegel: Saksamaal on praegu vaid neli lahinguvalmis hävitajat Eurofighter

Hiljuti lisandus teinegi probleem. Kuigi tehnikud suutsid vigased pod’id välja vahetada, vajasid nad spetsiaalset varuosa jahutusvedeliku ringluse tihendamiseks. Seda ei ole aga praegu enam saada, sest tootjafirma on maha müüdud. Nüüd tuleb Luftwaffel improviseerida.

Juba enne viimaseid probleeme peeti Eurofighterit Luftwaffe murelapseks. Eelmisel aastal leiti Bundestagi ametliku ülevaatuse käigus, et 128 lennukist vaid 39 olid lahinguvalmis.

Bundeswehri esindaja ütles Der Spiegelile, et Eurofighterite praeguse hetkel kasutusvalmidus on parem kui 2017. aastal, kuid täpsed numbrid on saladus. „Oma tegelikud operatiivsed kohustused Bundeswehr praegu täidab,” rõhutas Bundeswehri esindaja.

Der Spiegeli väitel on see vastus pehmelt öeldes eksitav. Nii loeb Luftwaffe kasutusvalmis olevaiks kõik Eurofighterid, mis üldse lennata tohivad. Nende hulka kuuluvad aga paljud lennukid, millel ei ole töötavat enesekaitsesüsteemi. Neid tohib kasutada ainult treeninglendudeks ja õppustel. Tõeliste lahinglendude jaoks, nagu näiteks NATO Balti õhuturve, on need lennukid välistatud.

Samasuguse arvutustriki teeb Bundeswehr Der Spiegeli teatel ka siis, kui väidab, et täidab kõik NATO kohustused. Liikmesriigid annavad nimelt teada, kui kiiresti nende materjal peab lahinguvalmis saama. Saksamaa on „High Readiness Force’i” („Kiireageerimisjõud”) ja „Force of Lower Readiness” („Aeglasema reageerimise jõud”) üles andnud 82 Eurofighterit.

See annab lahinguvalmis lennukite valmis panemiseks vastavalt 90 ja 180 päeva. Et mingeid akuutseid kriise praegu ei ole, võib Bundeswehr Der Spiegeli sõnul väita, et kõik nõudmised täidetakse. „Me võime puhta südametunnistusega öelda, et suur osa väest on lahinguvalmis, sest praegu ei ole mingit lahingut,” kommenteeris asjaga kursis olev allikas Der Spiegelile.

Probleem enesekaitsesüsteemiga on aga vaid üks muredest. Et Luftwaffel on ainult paar käputäit õhk-õhk tüüpi rakette Eurofighteritele, on praegusel hetkel tõeliselt lahinguvalmis vaid neli lennukit. Et neid relvi ei saa ka kiiresti juurde osta, ei ole NATO kohustused täidetavad isegi mitte suure ajavaruga. Ka see detail on klassifitseeritud salajaseks, kirjutab Der Spiegel.