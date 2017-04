Der Spiegel: Saksa välisluureagentuur BND luuras Interpoli järele

Ajakiri Der Spiegel kirjutab, et Saksamaa välisluureagentuur BND luuras aastaid rahvusvahelise politseiagentuuri Interpol järele.

Dokumentidest, millega Der Spiegeli ajakirjanikel oli võimalik tutvuda, tuli välja, et luureagentuuril oli kogumik jälgimise all olevate välisriikide politseiametnike meiliaadressidest, faksi- ja telefoninumbritest.

Ühtlasi nuhiti Euroopa Liidu politseiagentuuri Europoli järele, väidab ajakiri.

Välisluureagentuur, Europol ja Interpol on siiani keeldunud uudist kommenteerimast. Erakonna Die Grünen parlamendisaadik Konstantin von Notz aga kirjeldas viimast raportit agentuuri luuretegevust kui „skandaalset ja hoomamatut“.

Alles mõne kuu eest kirjutas Der Spiegel, et välisluureteenistus BND nuhkis mitmete välisajakirjanike, sealhulgas BBC, The New York Timesi ja Reutersi reporterite järele.

Luureteenistuste tegevust hakati Saksamaal uurima pärast seda, kui endine Ameerika Ühendriikide luuretöötaja Edward Snowden põhjustas rahvusvahelise skandaali, kui lekitas 2013. aastal meediale suure hulga USA riikliku julgeolekuagentuuri (NSA) materjale, millest muu hulgas selgus, et NSA kuulas pealt 35 riigipea telefone, sealhulgas liidukantsler Angela Merkeli omi.

Saksamaa parlamendikomitee alustas seejärel juurdlust seoses BND koostööga ameeriklastega. Algne raport paljastas, et BND luuras mitmete ettevõtete, äritegelaste ja poliitikute järele just NSA palvel.