Der Spiegel: Putini ja Merkeli kohtumine oli jääaeg Sotši palmide all

Saksa ajakiri Der Spiegel kirjutab, et Saksamaa liidukantsleri Angela Merkeli ja Venemaa presidendi Vladimir Putini lähenemist polnud Sotši kohtumisel märgata. Kõik on aga endine: ilma Venemaata ei leita Süürias ega Ukrainas mingit lahendust.

Der Spiegel kirjutab, et Merkeli sõnul on ta kehv näitleja ja suudab halvasti varjata, mida ta asjadest arvab. Seda arvesse võttes ei olnud hea märk, et ta ilmus Sotšis koos Putiniga pressikonverentsile kivistunud näoilmega ning ei naeratanud kordagi. Tubli tund kestnud vestlust kirjeldades ei mõelnud Merkel sõnale „hea“, ta ei kasutanud isegi diplomaatilist omadussõna „konstruktiivne“, vaid rääkis „üksikasjalikust“ vestlusest, teatab Der Spiegel.

Der Spiegel leiab, et see, et Merkel sõitis Sotšisse ilma igasuguste väljavaadeteta Putini-poolsetele järeleandmistele, tuleneb eelkõige mõistmisest, et Putiniga on tihti keeruline, aga ilma temata ei toimu üldse midagi. „Rahvusvaheline poliitika tähendab alati suhtlemise otsimist,“ ütles Merkel.

Ukraina kohta pole Der Spiegeli sõnul mingeid märke, et olukord võiks paraneda. Vastupidi, alles hiljuti kirjutasid Saksa diplomaadid salajases raportis NATO-Vene nõukogule, et on diametraalselt erinevad arusaamad ja mitte mingit edasiliikumist. „Dialoog on Venemaa seisukohalt mõttetu,“ oli napp ja kainestav kokkuvõte. „Me saavutame edu ainult väikeste sammudega,“ kommenteeris Merkel Sotšis.

Loe veel

Putin tegi selgeks, et peab edusammude puudumises kriisi lahendamisel peasüüdlaseks valitsust Kiievis. Merkel vastas: „Me oleme eriarvamustel, mis konflikti põhjus on.“

Süüria teemal tahtis Merkel Putiniga rääkida niinimetatud turvatsoonidest tsiviilelanikkonnale. „Seda kontseptsiooni võib edasi arendada,“ ütles Merkel pressikonverentsil. Putin ei kommenteerinud seda ideed aga silbigagi, märgib Der Spiegel.

Der Spiegel peab Merkeli reisi Musta mere äärde kainestavaks. See ei kehti mitte ainult suurte rahvusvaheliste kriiside, vaid ka inimõiguste teema kohta. Merkel rääkis enese sõnul ka homode tagakiusamisest Tšetšeenias. Seda, et Putin laseks end manitsustel Saksamaalt mõjutada, pole seniste kogemuste järgi oodata, nendib Der Spiegel.

Kui Putinilt küsiti, kas Merkel saab olla kindel, et Venemaa ei sekku Saksamaa valimistesse, vastas Putin rahulikult: „Me ei sekku kunagi teiste maade poliitilistesse protsessidesse.“

Merkel ei olnud selles nii kindel. Ta ütles, et ei ole arg inimene, aga: „Venemaa sõjalises doktriinis mängib hübriidsõja pidamine oma rolli.“