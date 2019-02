„Demokraatlik sotsialist” Bernie Sanders teatas 2020. aastal taas USA presidendiks kandideerimisest

„Meie kampaania ei tähenda ainult Donald Trumpi võitmist,” ütles 77-aastane demokraatlik sotsialist, nagu Sanders ise ennast nimetab. „Meie kampaania tähendab meie maa muutmist ja valitsuse loomist, mis põhineb majanduslikul, ühiskondlikul, rassilisel ja keskkonnaalasel õiglusel.”

Sanders ehmatas 2016. aastal demokraatide peavoolu oma hingestatud võitlusega Hillary Clintoni vastu. Kuigi demokraatide kandidaadiks nimetati ikkagi Clinton, aitas Sandersi kampaania luua aluse vasakkaldele, mis on Trumpi ajal demokraatide poliitikas domineerinud.

Nüüd on Sandersi jaoks küsimus, kas ta suudab demokraatide presidendikandidaatide suure hulga seast välja paista. Paljud neist on omaks võtnud Sandersi ideed ja on üleriiklikul poliitikalaval värskemad näod.

Sellest hoolimata ei ole kahtlustki, et Sanders on demokraatide kandidaadiks saamisele arvestatav pretendent. 2016. aastal võitis ta enda poole 13 miljonit häält. Kampaaniat alustab ta üleriikliku organisatsiooni ja ennast tõestanud rahakogumissüsteemiga.