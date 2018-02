Demokraatide liider Nancy Pelosi pidas USA esindajatekojas kaheksatunnise kõne

USA esindajatekoja demokraatide juht Nancy Pelosi pidas veidi enam kui kaheksatunnise kõne eelarvekokkuleppe vastu, mille eesmärk on tõsta kulutuste lage ja vältida valitsuse tööseisakut, sest see plaan ei lahenda sisserändeprobleeme demokraatide soovitud viisil.

Esindajatekoja ajaloobüroost teatati CNN-ile, et Pelosi kõne oli kirja pandud andmete järgi ajaloo pikim.

Pelosi alustas kõnelemist kohaliku aja järgi kell 10 ja lõpetas veidi pärast 18.10.

California demokraadile Pelosile lähedane allikas ütles CNN-ile, et Pelosi tuli ideele pidada tundide pikkune kõne öösel. Allika sõnul kandis Pelosi kõne ajal kümnesentimeetriseid kontsi ja lonksas ainult vett.

Senati liidrite eile esitatud ettepanek eelarvekokkuleppeks nõuab esindajatekojas heakskiidu saamiseks demokraatide toetust.

Pelosi ütles, et on kulukokkuleppe vastu, sest see ei sisalda alalist lahendust lapsena USA-sse saabunud dokumentideta sisserändajate kohta.