Demokraadid paluvad justiitsministeeriumil Trumpi võimalikku onupojapoliitikat uurida

USA kongressi demokraadid olid kiired väljendama oma muret presidendiks valitud Donald Trumpi väimehe Jared Kushneri Valge Maja vanemnõunikuks nimetamise üle.

Esindajatekoja õiguskomitee liidrid kirjutasid kirja, milles kutsutakse justiitsministeeriumi ja valitsuse eetikabürood uurima onupojapoliitikavastaseid seadusi, mis võivad seada piiranguid sellele, mida Kushner, kes teadete kohaselt palka saama ei hakka, võib või ei või teha, kui ta Trumpi tütre Ivankaga abielus on, vahendab ABC News.

Grupp demokraate palus edasi uurida ka Kushneri potentsiaalseid huvide konflikte, kinnitades, et informatsiooni, teadmiste või mõju omamine Valge Maja poliitika suhtes võib tema äritegevusele kasuks tulla.

„Hr Kushneri Valge Maja positsioon võib lubada tal mõjutada poliitikat, mis tuleb kasuks tema ärihuvidele,“ öeldakse kirjas, mis on adresseeritud ametist lahkuvale peaprokurörile Loretta E. Lynchile. „Näiteks on teatatud, et ta kohtub täna õhtul esindajatekoja spiikri Paul Ryaniga, et arutada maksupoliitikat, mis vähemalt tekitab mulje, et ta võib kasutada avalikku ametit eraviisilise kasu saamiseks, nimelt võttes vastu maksumuudatused, mis tulevad kasuks hr Kushnerile ja tema perekonnale.“

USA föderaalne onupojapoliitikavastane statuut ütleb: „Avalikus ametis olev isik ei tohi nimetada, tööle võtta, edutada, esitada ega toetada nimetamisel, edutamisel või esitamisel tsiviilametisse agentuuris, kus ta ise teenib või mille üle tal on jurisdiktsioon või kontroll, ühtki isikut, kes on avalikus ametis oleva isiku sugulane.“

Statuudi järgi on avalik amet ka presidendiamet ning väimees on selle järgi sugulane.

Kushner kavatseb end ärihuvidest distantseerida, loobuda olulistest varadest, astuda tagasi ametikohtadelt oma ettevõtetes ja taandada end teatud asjadest, teatas tema advokaat Jamie Gorelick.

Mis puutub onupojapoliitikasse, ütles Gorelick, et see ei ole suletud küsimus. „1978. aastal andis kongress presidendile loa värvata Valge Maja büroo jaoks personali „hoolimata“ föderaalsetest personaliseadustest nagu onupojapoliitikavastane statuut,“ ütles Gorelick. „Justiitsministeerium on kirjeldanud seda luba „vaba“ ja „üldisena“. Isegi ilma selle seaduseta viitavad kaks D.C. ringkonna otsust tugevalt sellele, et Valge Maja büroo ei ole „agentuur“, mille kohta kehtib onupojapoliitikavastane statuut, ning seda seisukohta toetavad justiitsministeeriumi seisukohad presidentide Bill Clintoni ja George W. Bushi ajast. Hr Kushner on pühendunud föderaalsete eetikaseaduste täitmisele ja me oleme tema astutavate sammude osas konsulteerinud valitsuse eetikabürooga.“