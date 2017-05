Demokraadid: FBI direktor palus enne vallandamist Vene häkkimisskandaali uurimiseks lisavahendeid

USA Kongressi allikas ütles Reutersile, et teisipäeval vallandatud Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) juht James Comey taotles 2016. aasta valimiste eel toimunud häkkimise taotlemiseks lisaressursse.

Allika kinnitusel küsisid senati luurekomitee liikmed Comeylt, kas ta saaks häkkimisega seotud uurimist kiirendada. Reutersi anonüümse allika kinnitusel vastas Comey, et ta on teinud justiitsministeeriumile taotluse anda FBI-le uurimiseks lisavahendeid, eelkõige lisatöötajate näol.

Washington Post lisab kahele anonüümsele allikale viidates, et Comeyga kohtusid esmaspäeval luurekomitee juht Richard Burr ja komitee demokraadist liige Mark Warner, hiljem teavitas Warner kohtumise sisust ka teisi demokraate. Comey sõnul tegi ta vastava taotluse eelmisel nädalal justiitsministeeriumi asetäitjale Ron Rosensteinile, ütlesid allikad.

Senati õiguskomitee juht Dianne Feinstein ütles ajakirjanikele, et tema andmetel soovis Comey juurdluse kiirendamiseks lisavahendeid. Justiitsministeeriumi pressiesindaja teatas ajakirjanikele saadetud meilis, et tegu on valeväitega ja sellist taotlust ei esitatud.