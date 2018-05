DELFI TV STUUDIO | Stoicescu: Putin lahkub Kremlist ainult jalad ees

Nii Stoicescu kui ka Kukuškin on veendunud, et võimult Putin lähiajal siiski ei kao. Stoicescu sõnul lahkub Putin Kremlist ainult jalad ees. „Nii kaua, kui ta on füüsiliselt võimeline olema Venemaa president, nii kaua ta seda ka on," sõnas Stoicescu. „Ma arvan, et selles positsioonis on tal viimane ametiaeg, ta jääb kuueks aastaks presidendiks, aga siis näeb, mis edasi saab," ütles Kukuškin.

Vaata videost veel, mis saab ekspertide hinnangul senisest Vene peaministrist Dmitri Medvedevist, kas valitsusse on uusi nägusid oodata ning kuidas kulgevad edasi Moskva suhted läänega.