DELFI TV KIIRÜLEVAADE: Sotid selgeks! Kas Euroopa on USA-le NATO eest võlgu?

Euroopa riikide kaitsekulutusi vaadates tekib kiusatus polemiseerida, et võib-olla tunneb Euroopa end turvaliselt üksnes tänu USA-le, kelle panus NATO-sse kõrgub üle teiste liikmesriikide. Ent kas seda saab otseselt võlaks nimetada, nagu president Trump on võtnud südameasjaks teha? See on juba efekti küsimus.

Põletavale küsimusele konteksti loomiseks ladusime faktid ja numbrid letile, et vestlusruumi natukenegi õhutada.