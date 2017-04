DELFI TÜRGIS: Erdoğan tahab täna võimu juurde. On ka julgeid, kes talle „ei“ ütlevad. „Pandagu mind kasvõi vangi“

Türklased lähevad täna hääletuskastide juurde, et võtta seisukoht president Erdoğan soovitavate põhiseadusmuudatuste kohta, mis annaks talle ülisuure võimutäiuse.

Aga osa inimesi ei taha sellest kuuldagi. „: Üks režiim, üks rahvas, üks riik, mina sellist asja ei taha. Sellisest elust on vangis olemine ka etem. Mina kedagi ei karda,“ ütles üks põhiseadusmuudatuste vastane.

Teine oli suisa otsekohene, miks tema praegusele riigipeale rohkem võimu ei taha anda. „Mehele, kes nimetab [Türgi vabariigi aluspanijat] Mustafa Kemal Atatürki joodikuks, ütlen mina ei!“

Türgi riigipea Recep Tayyip Erdoğani ja sisuliselt tema juhitava Õigluse ja Arengu partei (AKP) soovil toimub täna riigis referendum, mille läbimineku korral koonduks presidendi kätte ülimalt suur võim. Riigipeast saaks enda kätte kogu täidesaatva võimu ja parlamendi voli tema tegevust kontrollida jääks praegusega võrreldes tunduvalt vähemaks.

Referendumi kampaania on olnud Türgis äärmiselt terav ja toimunud olukorras, kus Erdoğan tegeleb ikka veel tema poolt riigipöördekatse korraldajateks peetavate inimestega arvete klaarimisega.

Kuid see ei tähenda, et asi oleks selgelt juba ette ära otsustatud. Küsitlused on näidanud „jah“ ja „ei“ poole suhteliselt võrdset rebimist. Kuigi „jah“ on palju soodsamas olukorras. Meedias ja avalikus ruumis on Erdoğanil ja teistel põhiseadusmuudatuste heakskiitmise pooldajatel olnud selge ülekaal oma sõnumiga, sest võimud on enamuse massimeediast sunniga enda heaks tööle pannud.

Aga sellele vaatamata on palju inimesi, kes kavatsevad täna „ei“ hääletada. Türgis elav ajakirjanik Hille Hanso käis Delfi palvel ringi ja uuris, miks inimesed Erdoğani soovide vastu kavatsevad hääletada.

