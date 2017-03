Delfi Roomas: Itaalia ekspeaminister kutsub rahvast Euroopa päästmiseks revolutsiooni tegema

EL-i liidrid kavatsevad täna Itaalia pealinnas Euroopa uutes suundades kokku leppida. Itaalia endine peaminister Mario Monti aga lausus, et miski ei muutu kuni rahvas lühiajaliselt mõtlevaid poliitikuid karistama ei hakka.

Laupäeva keskpäeva paiku allkirjastavad EL-i liidrid Roomas deklaratsiooni, mis peaks andma liidule täpsemad ja inimestele arusaadavamad sihid. Kuid eile Roma Tre ülikoolis esinenud Itaalia endise peaministri Mario Monti sõnul on vaja Euroopa päästmiseks sisuliselt revolutsiooni.

„Euroopa on suures kriisis, kuid mitte üksi. Praegu on tegemist kogu rahvusvahelise integratsiooni kriisiga, mis tuleneb mitte enda probleemidest vaid riikide sisepoliitilisest allakäigust,“ ütles Monti valitud kuulajatele Roomas, kelle seas oli ka Delfi ajakirjanik.

„Kui me ei tee mitte midagi, siis söövad siseriiklikud süsteemid ära kõik, mis on rahvusvaheliselt saavutatud, nii Euroopa Liidu, G20-ne jne,“ leidis ta.

Seetõttu läks Itaalia võlakriisi aegse kriisivalitsuse juht isegi nii kaugele, et tervitas täna Roomas aset leidvat Euroopat toetavat meeleavaldust. „Seda marssi ma toetan, kuigi isiklikult mulle need demonstratsioonid üldse ei meeldi,“ muigas endine valitsusjuht.

Loe veel

Kuid ta jätkas päris tõsiselt ja rõhutas, et kodanikud peavad asja käsile võtma või muidu ootab ees suur kahju. „Kui kodanikud tahavad, et Euroopa Liit jätkaks, siis peavad nad võitlema, nad peavad poliitikutelt rohkem nõudma. Me vajame minu meelest teatud moodi revolutsiooni,“ sõnas ta.

Monti seletas, kuidas riikide sisepoliitika ähvardab kõik alla neelata. „Sisepoliitika on aina enam ja enam kinni lühiajalisuses. Ehk siis me jätame pikaaegsete plaanide tegemise hiinlastele, kes saavad seda endale lubada, kuna nad ei ole demokraatia. Kui kohutav on see demokraatiale, et me ei saa endale pikaaegseid sihte lubada!“ hüüdis Itaalia tipp-poliitikas ikka veel aktiivne mees.

„Tänased parimad politiikud pole mitte liidrid, kuigi me kasutame ikka veel seda sõna, vaid järgilonkijad. Parimateks poliitikuteks peetakse ju neid, kes lähevad kõige kiiremini kaasa sellega, mida rahvas tahab, mis see ka poleks.“

Monti rääkis, et Euroopas on halvaks näiteks nii mõnegi valitsusjuhi taha kõike Brüsseli kaela ajada, kuigi nad ise on seal otsustamises alati osalenud. „Selle kõige eredamaks näiteks oli Briti peaminister David Cameron, kes aga seetõttu suure leegiga ära põles. Ehk on see nüüd teistele hoiatuseks.“

Ekspeaminister ütles, et ainult inimesed saavad probleemi lahendada. „Ainuke rohi lühiajalise poliitika vastu on poliitikute korrale kutsumine, aga selle tegemiseks peavad kodanikud mobiliseeruma. Inimesed peavad hakkama olema nõudlikumad. Kui seda ei juhtu, siis on ohus kogu me jõukus ja laste heaolu,“ kõlas tema karm hoiatus.